Безрамочный смартфон Vivo Y85

Программным обеспечением управляет Android Oreo последней версии с интерфейсом Funtouch OS 4.0. В основу электронной начинки положен 8-ядерный чипсет Snapdragon 450. Схема также включает 4 ГБ ОЗУ и внутренний флэш-модуль объемом 32 ГБ/64 ГБ.Экран нового девайса имеет размер диагонали 6,22 дюйма, что несколько больше стандартного современного дисплея. Разрешение составляет 1520 x 720 пикселей. Для съемок селфи выделили камеру разрешением 8 МП. Что касается основной камеры на тыльной стороне, то она состоит из двух оптических блоков на 13 МП и 2 МП. Кроме того, на задней стенке расположен сканер для распознавания владельца по отпечаткам пальцев.О стоимости смартфона пока неизвестно.