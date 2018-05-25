Безрамочный смартфон Vivo Z1 получил двойную камеру

Компания Vivo представила смартфон Z1, который подкупает адекватной ценой и отличными характеристиками. Новинку оснастили 6,25-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением Full HD+ (2280:1080 пикселей), мощной платформой Qualcomm Snapdragon 660, 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной расширяемой памяти, сдвоенной основной камерой на 2 и 13 Мп, фронтальной камерой на 12 Мп, сканером отпечатков пальцев и аккумулятором на 3260 мАч. Габариты устройства равны 154,81:75,03:7,89 мм, а масса – 149,3 граммам. Смартфон появится в продаже 4 июня по цене 280 долларов.