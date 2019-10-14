Безумная Mi Mix Alpha от Xiaomi

Телефоны Xiaomi Mi Mix всегда выходили за рамки с точки зрения дизайна. В этом году Mi Mix Alpha почти полностью состоит из экрана. Аппарат имеет «объемный дисплей», который охватывает все устройство. Единственные места, где он не отображаются - это верхний и нижний края телефона.

Mi Mix Alpha для предотвращения случайных сенсорных вводов имеет систему отбраковки ладоней. Телефон оснащен чувствительными к давлению кнопками регулировки громкости сбоку. Кроме того, чувствительные к давлению области могут также использоваться как триггеры во время игры.

Установка с тремя камерами включает в себя 108 МП датчик, который может снимать фотографии с колоссальным разрешением 12,032 x 9024 пикселей, сверхширокую 20 МП камеру с возможностью макросъемки 1,5 см и телеобъектив с 12 МП камерой и 2-кратным оптическим зумом и двухфазный автофокус. Внутри Qualcomm Snapdragon 855+, 12 ГБ оперативной памяти и 512GB хранения. Батарея 4,050mAh поддерживает 40W проводной быстрой зарядки.

Тем не менее, хотя Xiaomi и заявляет, что это технически концептуальный телефон, он все же будет продаваться в небольших количествах с декабря этого года по ориентировочной цене в 180 000 рублей.