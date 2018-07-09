Был подтвержден дизайн и некоторые характеристики Bluboo S2

Oppo и Vivo уже выпустили смартфоны имеющие соотношение экрана к корпусу свыше 90%, демонстрируя миру новые возможности смартфонов без рамок. Bluboo нашли новое решение с помощью которого можно уменьшить рамки еще больше. Bluboo S2 имеет соотношение экрана к корпусу 91.16%, данный показатель приближен к смартфону Vivo Nex.Уже в период 2018 MWC, 6.0-дюймовый Bluboo S2 с раскрываемой 21.0 MP камерой сначала подвергается воздействию общественной критики и вызывал много беспокойства. Но сейчас компания выпустила более подробную информацию и видеоролик просвещенный смартфону.

На видео можно увидить, что Bluboo S2 и Vivo Nex используют одно и тоже решения для создания возможности уменьшить рамки. Они убрали фронтальную камеру, но сохранили датчик освещенности, чтобы по максимуму срезать верхнюю панель. Но из-за того, что они не используют технологию COP, из соображения стоимости, нижняя рамка не подверглась сильным изменениям. Также эти два смартфона имеют практически идентичный коэффициент соотношения экрана к корпусу 91.16% и 91.24%.Bluboo S2 будет продаваться в двух цветовых решениях, черный и белый. Торцы смартфона были вырезаны из алюминиевой пластины, а задняя поверхность корпуса из керамики. Его оснастили портом Type-C, который поддерживает функцию быстрой зарядки, а ключевой особенностью является наличие раскрываемой Sony 21.0 MP камеры.