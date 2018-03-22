Были замечены рендеры нового смартфона BLUBOO S3

2018-03-22, Автор - Нияз Дусталев; Продукт - BLUBOO S3; [85]
BLUBOO S3, который был замечен на мероприятии MWC 2018 года, считается крупным смартфоном с батареей большой емкотью, обеспечивающим относительно хороший баланс между мощностью и его размром. Теперь компания BLUBOO официально раскрывает подробности об этом телефоне.  

BLUBOO S3 использует 6,0-дюймовый экран со встроенным ядром Sharp с соотношением сторон 18: 9, имеет размер 157,8 мм * 75,5 мм, применяя хорошо полированный металл в качестве основы. Изюминкой является батарея, её объем смогли увеличить до 8500 мАч, поддерживая скорость 12 В / 2 М MTK PE 3.0. Зарядка телефона от 0% до 100% занимает всего 2,5 часа, и после полной зарядки он может работать до 6 дней при умеренном использовании. Более удивительно то, что толщина корпуса составляет всего 12 мм. По сравнению с другим смартфонами с большим аккумулятором, например Ulefone Power3, он оснащен батареей 6030mAH и толщина корпуса составляет 10 мм, BLUBOO S3 на 20% толще, при этом повышая емкость аккумулятора на 40%.  

 

В нижней части BLUBOO S3 имеется порт Type-c 3.0, который поддерживает функцию OTG и скорость передачи данных повышается на 100% по сравнению с Type-c 2.0. Что еще более важно, функция обратной зарядки поддерживает выходное напряжение 1A, что делает BLUBOO S3 мощным источником питания с высокой эффективностью.
Компания BLUBOO сообщила, что телефон будет выпущен в следующем месяце, а цена будет менее 200 долларов.

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