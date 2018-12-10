Быстрое беспроводное зарядное устройство Toreto Magik

2018-12-10, Автор - Anna; Продукт - Toreto Magik; [64]
Toreto выпустила беспроводную зарядку Magic, которая позволит сэкономить время на зарядке вашего смартфона. Она оснащена чувствительной индукционной катушкой и высококачественным чипом, который обеспечивает быструю зарядку и защищает смартфон от перегрева, перезарядки, колебаний напряжения и короткого замыкания. Устройство предлагает 9V-1.1A 10W.

Toreto Magic автоматически прекращает зарядку, когда телефон полностью заряжен, что продлевает срок службы аккумулятора. Силиконовое покрытие который защищает телефон от скольжения и царапин, зарядное устройство также имеет встроенный магнитный изоляционный лист, который обеспечивает быструю зарядку без излучения. Устройство автоматически обнаружит любые металлические предметы, а светодиодный индикатор начнет мигать, чтобы сообщить вам. Оно поставляется со встроенным выключателем вибрации и режимами освещения. Toreto Magik уже доступно по ориентировочной цене в 1800 рублей.

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