Bitspower представила резервуар XYZ с насосом

Bitspower объявила о выпуске нового резервуара XYZ с встроенным насосом Bitspower P5D.

Объем резервуара составляет 180 мл. Он изготовлен прочного акрила с встроенными светодиодами Digital RGB. Встроенный насос Bitspower P5D обеспечивает максимальный поток жидкости до 960 л/ч при максимальном уровне шума 40-45 дБА.

Устройство можно закрепить на радиаторы охлаждения размером 240 мм или 360 мм. Охлаждающие каналы в резервуаре расположены зигзагообразно. Кроме того, резервуар оснащен индикатором потока жидкости. Размеры новинки (ДхШхВ): 220x80x52 мм.

На резервуар XYZ с насосом предоставляется два года гарантии. Стоимость резервуара Bitspower XYZ составляет около 160 долларов.