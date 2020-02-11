Бизнес-ноутбук ASUS ExpertBook B9 вышел в России

Компания ASUS выпустила в России бизнес-ноутбук ExpertBook B9 (B9450), который может похвастаться компактностью и массой в 870 г. Новинка характеризуется 14-дюймовым дисплеем NanoEdge с антибликовым покрытием, разрешением Full HD, яркостью 300 кд/м2, 100% охватом цветового пространства sRGB, процессорами Intel Core вплоть до 10-го поколения, до 16 ГБ оперативной памяти LPDDR3 (2133 МГц), двумя твердотельными накопителями M.2 PCIe 3.0 x4 ёмкостью до 2 ТБ, адаптерами Wi-Fi 6 802.11ax и Bluetooth 4.2, двумя портами USB 3.1 Gen1 Type-C (Thunderbolt 3), портом USB 3.1 Gen2 Type-A, интерфейсом HDMI, разъёмом micro-HDMI (Ethernet), качественной аудиосистемой Harman Kardon, тачпадом NumberPad 2.0, корпусом из магний-литиевого сплава, встроенным криптопроцессором TPM 2.0 и аккумулятором на 33 Втч. Цена на ноутбук стартует от 98 990 рублей.