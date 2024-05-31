Бизнес-ноутбук Acer TravelMate P6 14 от 1430 долларов

Компания Acer пополнила ассортимент бизнес-ноутбуков моделью TravelMate P6 14, которая основана на процессорах Intel Core Ultra 7 165H, Core Ultra 7 155H, Core Ultra 5 135H и Core Ultra 5 125H. Новинка также характеризуется до 32 ГБ ОЗУ LPDDR5x, твердотельным накопителем PCIe NVMe вместимостью до 1 ТБ, сертификацией Intel Evo, поддержкой ИИ и Copilot, 14-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением 2880:1800 точек, максимальной яркостью 400 нит, 100% покрытием цветовой палитры пространства DCI-P3 и сертификацией VESA HDR TrueBlack 500, сенсорной версией с OLED-панелью и вариантом с IPS-экраном с разрешением Full HD, аккумулятором ёмкостью 65 Втч, поддержкой быстрой зарядки, корпусом массой 1,19 кг, адаптерами беспроводной связи Wi-Fi 7 и Bluetooth 5.3, 2 интерфейсами Thunderbolt 4, 1 USB 3.2 Gen 1 Type-A, 1 и HDMI 2.1, а также слотом для карты памяти microSD. Ноутбук появится в американской продаже в июле по цене от 1430 долларов.

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