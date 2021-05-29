Бизнес-ноутбук Acer TravelMate P6 оценен в $1300

Компания Acer представила бизнес-ноутбуки TravelMate P6 и TravelMate Spin P6, которые появятся в продаже в сентябре этого года по цене в 1300 и 1400 долларов соответственно. Новинки характеризуются повышенной прочностью в соответствии со стандартом MIL-STD-810H, 14-дюймовыми IPS-экранами с разрешением Full HD, поддержкой стилуса и откидной на 360 градусов крышкой в модели Spin P6, процессором Intel Core i7 vPro в топовой конфигурации, до 32 ГБ оперативной памяти, твердотельным накопителем с интерфейсом PCIe 3.0 x4 NVMe) ёмкостью до 1 ТБ, модулями Wi-Fi 6 и NFC, клавиатурой с подсветкой, разъемом Thunderbolt 4, слотом для карт памяти microSD, инфракрасной камерой, защитой от попадания жидкости и аппаратной защитой Trusted Platform Module 2.0.