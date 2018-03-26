Бизнес-ноутбуки Lenovo ThinkPad E480 и E580 вышли в России

Компания Lenovo дала старт российским продажам ноутбуков ThinkPad E480 и E580, которые представляю сегмент бизнес-устройств среднего уровня. Новинки получили IPS дисплеи с разрешением HD или Full HD, процессорами Intel Core 8-го поколения, графическими ускорителями AMD Radeon, до 32 ГБ оперативной памяти, до 512 на SSD или 2 ТБ на HDD, сканер отпечатков пальцев, универсальные разъемы USB Type-C, подсветку клавиатуры и интегрированные TPM-чипы. Ноутбуки доступны для покупки по ориентировочной розничной цене от 35 000 рублей и выше в зависимости от конфигурации.