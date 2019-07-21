Black Shark 2 Pro на Snapdragon 855+

Прямо на Snapdragon 855+ не указывается, но, с учетом всех обстоятельств, это представляется очевидным. Другие характеристики, скорее всего, останутся от Black Shark 2: 6,39’’ AMOLED-дисплей с разрешением Full HD+, до 12 ГБ ОЗУ, до 256 ГБ ПЗУ, экранный сканер отпечатка, аккумулятор на 4000 мАч и Android 9 Pie.Презентация нового флагманского чипсета Snapdragon 855+, где основной упор сделан на усилении игровых способностей будущих смартфонов за счет разогнанных CPU и GPU. Уже известно, что первым смартфоном на новом чипе станет геймерский ASUS ROG Phone 2, а за ним проследуют вариант от Nubia (Red Magic 3 Plus) и Black Shark. Последний теперь подтвержден официально. Согласно сообщению бренда в социальных сетях, 30 июля мы увидим Black Shark 2 Pro.О стоимости новинки пока неизвестно.