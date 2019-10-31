Black Shark 2 Pro теперь и в фиолетовом исполнении

Xiaomi новый цветовой вариант смартфона Black Shark 2 Pro - Violet. Новый вариант градиентного цвета также называют «Фиолетовый цветок» или «Фиолетовый стример».

Начинка остается прежней. Напомним, смартфон оснащен 6,39-дюймовым дисплеем Super AMOLED, процессором Snapdragon 855+ SoC, 12 ГБ ОЗУ и 128 ГБ/256 ГБ хранилища. На спине двойная камера с 48 МП основным объективом, спереди 20 МП селфи-камера. Питает смартфон аккумулятор емкостью 4000 мАч, который поддерживает быструю зарядку 27 Вт. Цены начинаются от $ 425.