Black Shark 2 на базе Snapdragon 855+ засветилась на Geekbench

Xiaomi разослала приглашения на мероприятие 30 июля, чтобы представить следующую лучшую вещь в мобильных играх - Black Shark 2. Ранее компания дразнила, что оснастит телефон Snapdragon 855+. Теперь у нас есть подтверждение, что Black Shark 2 Pro является телефоном Snapdragon 855+, благодаря списку Geekbench.

Устройство набрало 3623 балла в одноядерном тесте и 11367 баллов в многоядерном тесте. Баллы аналогичны показателям ROG Phone 2, который также работает на процессоре Snapdragon 855+, хотя у Black Shark было немного больше очков.

Новинка работает под управлением Android 9 Pie и имеет 12 ГБ оперативной памяти. Также сертификация показала, что смартфон будет иметь быструю зарядку 27 Вт. Внешне Black Shark 2 Pro, скорее всего, не будет отличаться от стандартной версии и скорее всего процессор будет единственным главным отличием между телефонами.