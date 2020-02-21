Black Shark 3 получит быструю зарядку на 65 Вт

Китайская компания Xiaomi готовит к выпуску новую версию игрового смартфона Black Shark. Новинка Black Shark 3 должен дебютировать уже марте месяце, и на просторах интернета все больше и больше появляются новые подробности смартфона.

На этот раз появилась информация об аккумуляторе смартфона. Главный инженер Black Shark намекнул, что игровая новинка Black Shark 3 получит аккумулятор ёмкостью на 5000 мАч и поддержку быстрой зарядки на 65 Вт. Благодаря этому смартфон будет заряжаться до 100% за 38 минут.

За производительность смартфона будет отвечать новый топовый процессор Qualcomm Snapdragon 865 в паре 12 ГБ ОЗУ LPDDR5 и поддержку сети пятого поколения 5G. Также новинку оснастят дисплеем с частотой обновления 120 герц.