Black Shark 4 показался в бенчмарке

Ранее на этой неделе компания Xiaomi подтвердила существование Black Shark 4, который будет оснащен аккумулятором емкостью 4500 мАч с поддержкой быстрой зарядки до 120 Вт. Теперь генеральный директор компании обнародовал результаты тестов AnTuTu устройства, работающего на Qualcomm Snapdragon 888. В сообщении в социальной сети было опубликовано изображение результата, который достиг 788 505 баллов. Это самые высокие результаты тестов AnTuTu, которые когда-либо наблюдались на платформе. Для сравнения, такие устройства, как Xiaomi Mi 11 с тем же набором микросхем, набирают от 700 000 до 710 000 баллов. Вероятно, производитель как-то улучшил работу процессора за счет разгона или благодаря дополнительным улучшениям ОС.