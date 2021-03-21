Black Shark 4 получит частоту дискретизации касания 720 Гц

Xiaomi Black Shark 4 будет официально представлен 23 марта. В преддверии запуска появились информация о двух новых функциях, которые понравятся геймерам.

Первая это - смартфон Black Shark 4 будет иметь рекордную частоту дискретизации касания 720 Гц, AMOLED-дисплей Samsung E4 с частотой обновления 144 Гц и дырочку размером 2,76 мм. За производительность будет отвечать процессор Snapdragon 870. Питаться новика будет от аккумулятора емкостью 4500 мАч с поддержкой быстрой зарядки 120 Вт.

Вторая интересная особенность - это моторизованные наплечные кнопки, официально подтвержденные Black Shark. Генерального директора Xiaomi Лэй Цзюня сообщил, что механические кнопки поднимаются во время игры и убираются, когда они не используются. Также вместе с Black Shark 4 появится Black Shark 4 Pro с процессором Snapdragon 888. Pro версия также будет иметь аккумулятор емкостью 4500 мАч, поддержку быстрой проводной зарядки мощностью 120 Вт и дисплей AMOLED. Ожидается, что оба телефона будут работать под управлением Android 11 из коробки.
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