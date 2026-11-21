Red Magic 12 Pro+ Deuterium Blade Transparent Ice Blue оценили в $1200

Бренд Red Magic начал принимать предзаказы на самую дорогую версию смартфона Red Magic 12 Pro+, которая получила название Deuterium Blade Transparent Ice Blue. Она появится в открытой китайской продаже 24 ноября в единственном варианте на 16/512 ГБ памяти по эквивалентной цене в 1200 долларов. От обычных версий новинка отличается полупрозрачной задней панелью, через которую просматриваются некоторые компоненты устройства.

Напомним, что смартфон имеет в своем оснащении флагманский процессор Qualcomm Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6, 6,85-дюймовый OLED-дисплей с разрешением 1,5K м частотой обновления 185 Гц, подэкранную 16-Мп- селфи-камеру, двойную тыльную камеру с модулями разрешением по 50 Мп, аккумулятор ёмкостью 8400 мАч, поддержку проводной и беспроводной зарядок мощностью 120 Вт и 50 Вт, систему охлаждения Wind Chaser 5.0 с вентилятором со скоростью вращения 25 500 об/мин и систему жидкостного охлаждения RGB Pulsed с радиатором и двухконтурной конструкцией каналов циркуляции жидкости, а также защиту от воды по стандарту IPX8.