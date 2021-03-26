Black Shark 4 продается просто шикарно

Последнее время геймерские смартфоны, которые могут похвастаться достаточно высокой производительностью процессора и встроенного графического ядра, пользуются повышенным спросом у пользователей по всему миру. И смартфоны серии Black Shark 4 от компании Xiaomi, которые начали продавать 26 марта, то есть сегодня, являются ярким примером того, что подобные устройства пользуются повышенным спросом и будут продолжать им пользоваться на протяжении длительного времени. Представители китайской компании Xiaomi заявили, что всего за пять минут им удалось продать смартфонов данной серии на 30 млн долларов, что вполне неплохо для релиза смартфона на китайском рынке, который пока что не представлен по всему миру и продается исключительно в одном регионе.