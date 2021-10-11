Black Shark 4S Pro протестировали в AnTuTu

В базе данных популярного бенчмарка AnTuTu обнаружились сведения о флагманском игровом смартфоне Black Shark 4S Pro, официальный релиз которого состоится 13 октября. Согласно бенчмарку, аппарат получил топовую восьмиядерную платформу Snapdragon 888 Plus, 16 ГБ оперативной памяти и 512 ГБ встроенной памяти. В тестировании смартфон набрал 887734 балла.

По предварительным данным, аппарат также получит усовершенствованную систему энергонезависимой памяти, 6,67-дюймовый дисплей Samsung AMOLED E4 с кадровой частотой 144 Гц и частотой дискретизации сенсорного слоя 720 Гц.