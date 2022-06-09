Black Shark 5 Pro оценили в Европе в 800 евро

Компания Xiaomi выпустила в Европе игровой смартфон Black Shark 5 Pro, который был представлен в Китае еще пару месяце назад. В Старом Свете за новинку просят 800 евро в версии с 8 ГБ оперативной и 128 ГБ флеш-памяти. Для сравнения, в Поднебесной базовый вариант оценен в 660 долларов, и он может похвастаться 256 ГБ встроенной памяти.

Напомним, что Black Shark 5 Pro характеризуется 6,7-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 2400:1080 пикселей, кадровой частотой 144 Гц и поддержкой HDR10, тройной тыльной камерой с модулями разрешением 108 Мп, 13 Мп и 5 Мп, селфи-камерой на 16 Мп, топовым восьмиядерным процессором Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, флеш-памятью UFS 3.1 и SSD, оперативной памятью LPDDR5, батареей ёмкостью 4650 мАч, поддержкой проводной 120-Вт зарядки, выдвижными кнопками с магнитным приводом Magnetic Shoulder 2.0 и предустановленной оболочкой Joy UI 13 на базе ОС Android 12.