BlackBerry Athena показали на рендерах

В сети появились изображения мобильного телефона BlackBerry Athena, который компания планирует анонсировать в самое ближайшее время. Во всяком случае, так говорят в китайских социальных сетях, а там обычно говорят правду. Новинка выполнена в форм-факторе моноблока, есть аппаратная клавиатура и сенсорный дисплей. Это неплохое решение для бизнес-клиентов, которые много работают с почтой и сообщениями, но в целом аппаратная клавиатура уже давно стала архаизмом. Помимо этого, производитель планирует наделить свою модель неплохим процессом от компании Qualcomm — 660-я модель вполне справится со всеми задачами, которые вы перед ней поставите. Нужно понимать, что от прежней компании BlackBerry уже ничего не осталось и данный продукт делают китайские инженеры и дизайнеры. Не думаю, что модель будет популярна.