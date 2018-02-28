BlackBerry Ghost на первых фото

В сети появились изображения мобильного телефона BlackBerry Ghost, который вроде как планируют выпустить в самое ближайшее время. Стоит сказать, что продукт выглядит достаточно привлекательно, но в нем нет вообще ничего уникального - моноблок с экраном, вокруг которого практически нет рамок, плюс соотношение сторон 18:9, неплохое разрешение и производительная начинка. Это все уже есть у других брендов, это все продают уже больше года, так что выйти в лидеры продаж новинке будет весьма проблематично. Плюс, это всего лишь слух, говорить с уверенностью о том, что BlackBerry Ghost действительно выйдет в продажу никто не может. Производитель официального ответа не давал, да и это первый слух и первая картинка, нужно еще подождать, пока появится больше информации на эту тему и тогда уже говорить.