BlackBerry KEY2 LE теперь доступен на Best Buy и Amazon

В этом году BlackBerry продемонстрировала свой новый смартфон на IFA, BlackBerry KEY2 LE.

Теперь они доступны для покупки на Best Buy и Amazon. BlackBerry KEY2 LE в цвете Champagne доступен на Amazon в Соединенных Штатах за 499 долларов, а цвет Atomic будет доступен исключительно на сайте Best Buy. Позже к ним присоединится новая расцветка Slate. BlackBerry KEY2 LE - более дешевая версия BlackBerry KEY2. Он предлагает ту же самую полную клавиатуру QWERTY, одновременно уменьшая производственные затраты, изменяя состав материала корпуса используя более плотный пластик. В нем установлена 12MP + 5MP камера, вместо 12MP + 12MP на KEY2. Также установлен более бюджетный процессор Snapdragon 636 вместо Snapdragon 660.