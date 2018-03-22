BlackBerry повышает безопасность

В компании BlackBerry решили вернуть себе пользователей и заключили контракт с Microsoft, по которому они вместе будут улучшать уровень безопасности на своих гаджетах. Теперь корпоративные клиенты могут не переживать о том, что их данные кто-то скомпрометирует. Конечно, это лишь слова и только пресс-релиз, на самом деле ситуация может быть не такой уверенной. Но, если компании решили всерьез заниматься улучшением уровня защиты всех данных на устройствах BlackBerry и офисном пакете Microsoft, то можно с уверенностью говорить о будущем успехе кампании. Корпоративные пользователи с радостью отдадут свои средства за смартфон с максимальным уровнем защиты, как мне кажется. Посмотрим, что будет в итоге, но пока новости нас радуют, особенно желание BlackBerry вернуться в строй. Новинки бы еще показать какие-то.