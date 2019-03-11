BlackBerry против складных смартфонов

Глава компании BlackBerry заявил, что не видит смысла в гибких смартфонах и пока что не планирует запускать что-то подобное под своим брендом. Стоит отметить, что аргументы у главы BlackBerry весьма убедительные. Он считает, что на текущий момент складные смартфоны получаются слишком уж дорогими и они не могут конкурировать с обычными устройствами в плане стоимости, что крайне важно для большинства пользователей. Кроме того, он уверен, что в ближайшем будущем основные проблемы гибких смартфонов не будут решены, а это значит, что лет пять с комфортом вы пользоваться устройством точно не сможете. Остается лишь надеяться, что его слова пусть и не лишены смысла, но ошибочны. Ведь все мы надеемся на революцию на рынке смартфонов, правда?