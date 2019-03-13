BlackBerry скептически относится к складным телефонам

В то время пока Huawei и Samsung получают овации за свои складные устройства, генеральный директор BlackBerry Джон Чен считает, что складные телефоны будут иметь ограниченную привлекательность из-за «явного недостатка инноваций». Чен полагает, что конкурировать с Apple, Huawei и Samsung в аппаратном бизнесе невыгодно, так как это маргинальное сокращение.

Складные телефоны представляют наибольшее изменение в форм-факторе телефона за последние годы. Будет ли он успешным или нет, будет зависеть от того, насколько хорошо производители телефонов спроектируют аппаратное и программное обеспечение для бесперебойной работы.