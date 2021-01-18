Blackview A70 доступный смартфон с массивной батареей

Blackview A70 - это смартфон, которое продается по самой низкой цене в 79,99 долларов с аккумулятором на 5380 мАч.

Blackview A70 поставляется с 6,517-дюймовым дисплеем In-Cell. Смартфон оснащен восьмиядерным процессором в сочетании с 3 ГБ оперативной памяти и 32 ГБ встроенной памяти. Пользователи могут расширить внутреннюю память устройства с помощью слота для карт памяти microSD.

В смартфоне установлена ​​основная камера Sony IMX258 13 Мп. В комплекте идет зарядное устройство на 10 Вт. Blackview A70 работает под управлением ОС Android 11 и обладает исключительными функциями, включая встроенную запись экрана, улучшенную безопасность и конфиденциальность.
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