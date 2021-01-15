Blackview A70 с массивной батареей за 79,99 долларов

Blackview A70 - это смартфон, который продается по самой низкой цене в 79,99 долларов с аккумулятором на 5380 мАч.

Blackview A70 поставляется с 6,517-дюймовым дисплеем In-Cell. Дисплей обеспечивает захватывающие впечатления от просмотра, обеспечивая при этом естественные яркие цвета. В смартфоне установлена ​​основная камера Sony IMX258 13 Мп.

Смартфон оснащен восьмиядерным процессором в сочетании с 3 ГБ оперативной памяти и 32 ГБ встроенной памяти. Разъем для наушников 3,5 мм обеспечивает безупречное воспроизведение музыки. В комплекте идет быстрое зарядное устройство на 10 Вт. Устройство работает под управлением ОС Android 11 и обладает исключительными функциями, включая встроенную запись экрана, улучшенную безопасность и конфиденциальность. Смартфон Blackview A70 с хорошим соотношением цены и качества, доступное по цене 79,99 долларов.