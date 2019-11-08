Blackview A80 Pro готовится к релизу

Компания Blackview подготовила к релизу смартфон A80 Pro, который выглядит крайне стильно. Запуск продукта в продажу запланировали на 18 ноября, у смартфона есть очень крутая система из четырех камер, большой дисплей с высоким разрешением и мощное железо. Стоит отметить, что главное преимущество данного смартфона все же в том, что вы можете купить мощное устройство с приличным набором функций за вполне разумные деньги, ведь производитель никогда не пытался продавать свои гаджеты слишком уж дорого. Кроме того, производитель запускает конкурс — вам нужно угадать конечную стоимость смартфона и указать ее в период с 1 по 10 ноября. Первые десять человек, которые справятся с данной задачей, получат шикарный подарок совершенно бесплатно.