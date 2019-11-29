Blackview A80 Pro поступил в продажу

2019-11-29, Автор - Влад Волошин; Продукт - Blackview A80 Pro; [17]
Какое-то время назад мы говорили о смартфоне Blackview A80 Pro, который и выглядит привлекательно, и может похвастаться достаточно производительным железом, и экран у него отличный, и цена низкая. теперь устройство официально отправили в продажу и новинка оказалась очень доступной. На текущий момент смартфон можно купить всего за 79,99 доллара, но это временная акция, которая подойдет к концу 3 декабря. Это значит, что нужно приложить усилия и заказать смартфон до того, как акция закончится, ведь за такой смартфон отдать восемьдесят долларов очень даже приятно. При таких характеристиках и прочих преимуществах устройство получается действительно крутым, а конкуренты за такие деньги ничего представить достойного не могут даже близко.

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Комментарии и отзывы Blackview A80 Pro
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