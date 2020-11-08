Blackview BL6000 Pro будет представлен 17 ноября

Компания Blackview разослала приглашение на презентацию своего флагмана Blackview BL6000 Pro.

Blackview BL6000 Pro имеет рейтинги IP68 и IP69K и военную сертификацию MIL-STD-810G. Однако то, что отличает его от других, - это IceMode, обеспечивающий выносливость до -30 ℃. Этот прочный телефон может эффективно выполнять все основные функции, такие как звонки, обмен сообщениями и многое другое в этой экстремальной ситуации.

BL6000 Pro работает на ОС Android 10 и оснащен 6,36-дюймовым перфорированным дисплеем FHD+. Новинка получила основную камеру с тремя модулями Sony IMX582.

Благодаря аккумулятору емкостью 5280 мАч можно легко использовать этот телефон в течение дня без подзарядки. Он также поддерживает такие функции, как безналичный NFC, разблокировку отпечатков пальцев и датчик давления воздуха.
Комментарии и отзывы Blackview BL6000 Pro
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