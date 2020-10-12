Blackview BL6000 Pro получит поддержку 5G

Сетевые источники сообщили о скором анонсе защищенного смартфона Blackview BL6000 Pro, который появится в рамках краудфандинговой кампании на Indiegogo. Итак, главной особенностью устройства станет поддержка мобильных сетей пятого поколения. Также смартфон получит восьмиядерную платформу MediaTek Dimensity 800, 8 ГБ оперативной и 256 ГБ флэш-памяти, тройную основную камеру с главным модулем разрешением 48 Мп, батарею ёмкостью 5280 мАч, защиту от воды и пыли согласно степени IP69, защиту по стандарту MIL-STD-810G и врезанную в дисплей фронтальную камеру. Старт кампании по сбору средств ожидается в ноябре.

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