Blackview BV9700 Pro может выдержать любой образ жизни: от туристов до геймеров

Blackview представила свой новый прочный флагман - BV9700 Pro. Телефон защищен по стандартам IP68, IP69K и MIL-STD-810G, имеет набор датчиков для измерения жизненных показателей и качества воздуха, а также выделенную Night Vision-камеру.

Устройство получило восьмиъядерный MediaTek Helio P70 вместе с 6 ГБ оперативной памяти. Blackview использует возможности искусственного интеллекта, чтобы немного повысить аппаратную часть телефона во время игры, выборочно отключая менее важные приложения и функции во время игры. В сочетании с массивной батареей емкостью 4380 мАч это может обеспечить около 12 часов игры без подзарядки.

BV9700 Pro также получил 16Мп фронтальную камеру и двойную основную камеру оснащенную 16 МП и 8-Мп сенсорами Samsung. Blackview предлагает быструю автофокусировку и широкий динамический диапазон, режим слабой освещенности и, конечно, портретный режим. Новинку можно приобрести за $ 299,99.