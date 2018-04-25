Blackview P10000 Pro заряжается током 5 А при напряжении 5 В

Компания Blackview опубликовала видеоролик, в котором показывает возможности зарядки смартфона P10000 Pro, оснащенного аккумулятором на 11 000 мАч. На видео аппарат заряжают от 1% до 5% за пять минут, а полученного заряда хватает на 30-минутное воспроизведение видео при 50% яркости экрана. По словам производителя, инженеры Blackview разработали быструю 25-ваттную зарядку с относительно небольшим напряжением, которая способна снизить температуру нагрева и сделать смартфон более безопасным, по сравнению с другими быстрыми зарядками (9 или 12 В). Напомним, что смартфон также получил процессор MediaTek Helio P23, две двойные камеры и дисплей с соотношением сторон 18:9 и разрешением 2160:1080 пикселей. Цена Blackview P10000 Pro составляет 240 долларов.