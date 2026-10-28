Представлен бюджетный смартфон Huawei Enjoy 100

Компания HUAWEI пополнила ассортимент доступных смартфонов моделью Enjoy 100, одной из особенностей которой стал аккумулятор ёмкостью 6100 мАч. Новинку также оснастили 6,56-дюймовым LCD-экраном с разрешением 1612:720 точек, кадровой частотой 90 Гц и защитным стеклом из алюмосиликатного материала, фирменной однокристальной системой Kirin 8000S, предустановленной операционной системой HarmonyOS 7.0, тыльной камерой на 13 Мп с оптикой с диафрагмой f/1.8, селфи-камерой разрешением 8 Мп, поддержкой 40-Вт быстрой проводной зарядки SuperCharge Turbo, поддержкой беспроводной связи Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0 и StarFlash E1.0, разъемом USB Type-C с интерфейсом USB 2.0, корпусом толщиной 8,98 мм и массой 204 грамма, а также защитой от влаги и пыли в соответствии со степенью IP64. Смартфон оценен на дебютном китайском рынке в эквивалент 210 и 255 долларов за конфигурации с 128 и 256 ГБ встроенной памяти соответственно.