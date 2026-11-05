Смартфон Vivo X300 FE обновили до Android 17

Компания Vivo выпустила прошивку OriginOS 7 на базе операционной системы Android 17 для смартфонов Vivo X300, X300 Pro и Vivo X300 FE. Апдейт привносит функцию Origin Workbench для одновременной работы с пятью приложениями, улучшенную производительность, обновленные функции ИИ, возможность распознавания билетов, новые темы оформления и инструменты безопасности, блокировки рекламных звонков и прочие нововведения.

Напомним, что выпущенный летом Vivo X300e имеет в своем оснащении 3-нанометровую однокристальную систему Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5 с максимальной частотой 3,8 ГГц и графикой Adreno 829, 6,59-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением 2750:1260 пикселей, адаптивной частотой обновления от 60 до 144 Гц и пиковой локальной яркостью 5000 нит, ОЗУ стандарта LPDDR5X, флеш-память UFS 4.1, тройную тыльную камеру ZEISS с модулями на 50 Мп (Sony IMX921 и OIS), 50 Мп (перископический объектив и датчик Sony IMX882) и 8 Мп (сверхширик), фронтальную камеру разрешением 50 Мп, аккумулятор ёмкостью 7200 мАч, поддержку проводной зарядки мощностью 90 Вт, корпус из авиационного алюминия, 3D-ультразвуковой подэкранный сканер отпечатков пальцев, защиту от воды и пыли по стандартам IP68 и IP69, стереодинамики и линейный вибромотор по оси X.