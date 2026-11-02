Samsung отчиталась о рекордной прибыли из-за чипов памяти

Компания Samsung Electronics объявила о новых рекордных квартальных результатах — выручка компании выросла на 14% по сравнению с предыдущим кварталом. Согласно официальному пресс-релизу, Samsung стала первой технологической компанией в мире, которой удалось превысить отметку в 100 триллионов вон квартальной операционной прибыли. Главным источником роста стало подразделение Device Solutions, отвечающее за производство чипов памяти. Оно зафиксировало консолидированную выручку в размере 147,1 триллиона вон, а операционная прибыль достигла впечатляющих 106,5 триллиона вон — для подразделения это также стало новым историческим рекордом.

В Samsung связывают такие результаты с резким увеличением продаж памяти HBM4 и серверных SSD. В следующем квартале компания ожидает дальнейшего роста спроса на память на фоне выхода новых поколений процессоров и графических ускорителей. Положительная динамика, по прогнозам Samsung, сохранится и в следующем году. В компании отмечают, что растущий спрос со стороны индустрии искусственного интеллекта будет значительно превышать предложение на рынке по сравнению с 2026 годом. На этом фоне мобильное подразделение Samsung Mobile eXperience, отвечающее за производство смартфонов, вместе с подразделением сетевого оборудования Networks Business показало куда более скромные результаты. Их совокупная консолидированная выручка составила 37,7 триллиона вон, а операционный убыток достиг 0,6 триллиона вон.