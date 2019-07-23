Blackview представила новый защищенный смартфон BV9600 с мощной батареей 5580 мАч

Компания Blackview представила новый защищенный смартфон BV9600 с мощной батареей на 5580 мА.ч. Гаджет получил 6,21-дюймовый экран с разрешением Full HD+. В основе гаджета лежит 8-ядерный мобильный чипсет MediaTek Helio P70 и 4 Гбайт ОЗУ. В верхней части дисплея находится вырез, в котором установлена селфи-камера на 8 МП. Конструкция тыльной камеры состоит из двух оптических блоков на 16 МП и 0,3 МП. Сообщается, чо смартфон сохраняет работоспособность после пребывания в воде в течение получаса на глубине полутора метров. В качестве операционной системы выступает версия Android – 9 Pie. Приобрести новинку можно за 199,79 доллара (12500 рублей).