В продажу вышел смартфон Blackview BV6800 pro с батареей 6580 мАч

Компания Blackview выпустила в продажу защищенный смартфон Blackview BV6800 pro с ОС Android 8.0 Oreo. Гаджет получил 5,7-дюймовый экран с разрешением 2160 на 1080 точек, а также поддерживает NFC. В основе устройства лежит MediaTek MT6750T и 4 Гбайт ОЗУ. Камера двойная, основной модуль - 16 МП Sony IMX298. Фронтальная камера 8-мегапиксельная. Питание обеспечивает аккумуляторная батарея емкостью 6580 мА.ч. Габариты аппарата составляют: 162.2 * 81 * 14.8 мм. Оценивается новинка в 250 долларов ( 17 600 рублей ).