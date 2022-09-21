Блогер протестировал функцию Crash Detection на iPhone 14 Pro

На презентации компании Apple, которая состоялась две недели назад, представители компании рассказали о новой функции под названием Crash Detection, которая позволяет новым смартфонам определять ситуацию, когда вы попали в автомобильную аварию. Работает это достаточно просто — смартфон при помощи акселерометров и GPS определяет, что вы ехали на машине, а потом врезались и резко остановились. Соответственно, система выдает сообщение о том, что вы попали в аварию и если вы не отменяете сообщение за 10 секунд, то смартфон автоматически отправляет вызов на службу спасения. Естественно, работает система только в некоторых странах — за пределами США и пары стран Европы функция просто не вызывает службу спасения по понятным причинам.

И многие блогеры говорили об этой функции, но никто не мог протестировать функцию наглядно, так как для активации Crash Detection нужно попасть в аварию — просто так система не срабатывает. Но нашелся блогер, который купил старую машину и нашел пару автомобилей на свалке, после чего устроил небольшую аварию в поле. И оказалось, что Crash Detection работает — система делает задержку в 10 секунд, после чего на экране появляется сообщение об отмене вызова. И если пользователь за время таймера не отменяет вызов спасателей самостоятельно, то система делает автоматический вызов. Выглядит система крайне полезной на самом деле, но нужно понимать, что у читателей она, скорее всего, работать не будет — так что старайтесь ездить аккуратно.