Блок питания ASUS Intros ROG STRIX 850W доступен в белом цвете

Новый блок питания ASUS Intros ROG STRIX 850W теперь доступен в белом цвете. Такое решение идеально подойдет для построения системы в белом исполнении. Модель обеспечивает настройку внешнего вида блока с помощью прилагаемых наклеек и магнитов. Блок питания полностью модульный.

Блок питания мощностью 850 Вт обеспечивает бесшумную работу благодаря системе охлаждения ROG. Японские конденсаторы и транзисторы создают надежность, компания дает 10 лет гарантии. ASUS Intros ROG STRIX 850W имеет сертификат 80 PLUS Gold.

В комплекте есть магнит-логотип и множество наклеек. Стоимость блока питания не объявлена.