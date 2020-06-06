Блок питания EVGA SuperNOVA GT поставляются с 7 летней гарантией

EVGA анонсировала новую серию блоков питания SuperNOVA GT. Модели серии оснащаются 135 мм вентилятором с гидродинамическим подшипником. Серия включает два блока питания на 650 Вт и 750 Вт.

Блоки питания EVGA SuperNOVA GT имеют сертификат 80 PLUS Gold. Компания использовала японские конденсаторы, которые славятся своей надежностью. Модели оснащены автоматическим режимом ECO для бесшумной работы при низких нагрузках. Полностью модульная конструкция, 7 лет гарантии, качественные компоненты - главные достоинства блоков питания новой серии.

Помимо того, блоки питания имеют защиту от перенапряжения OVP, защиту от перенапряжения OCP, защиту от избыточного питания OPP, защиту от короткого замыкания SCP, защиту от пониженного напряжения UVP, а также двойную защиту от перегрева.
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