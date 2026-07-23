Внешний аккумулятор PeakDo LinkPower 3 оценили в 290 долларов

Компания PeakDo пополнила ассортимент внешних аккумуляторов моделью LinkPower 3, которая предназначена для спутникового терминала Starlink Mini. Новинка характеризуется батареей ёмкостью 99 Втч (27500 мАч), возможностью заряжать Starlink Mini в течение 5,5 часа, поддержкой Wi-Fi для удаленного управления, поддержкой посредством фирменного магнитного разъема, который совместим с комплектным адаптером Starlink Mini, двусторонним интерфейсом USB-C Power Delivery с отдачей до 65 Вт и зарядкой до 100 Вт, режимом bypass, креплением для установки на штатив, также защитой от влаги и пыли по стандарту IP65, комплектным кабелем питания для магнитной зарядки и стандартным кабелем питания. LinkPower 3 уже доступен для покупки по рекомендованной цене в 290 долларов, но на старте продаж обойдется в 250 долларов.

Внешний аккумулятор PeakDo LinkPower 3 оценили в 290 долларо…
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