Блок питания UBON SL-6067 с солнечной батареей

Компания Ubon запустила Solar Power Bank - SL 6067. Он оснащен литиевой батареей емкостью 6000 мАч и солнечной панелью для подзарядки солнечным светом. UBON SL-6067 выпускается в двух цветовых исполнениях - черном и белом. Устройство будет доступено для покупки на ведущих торговых площадках. Power Bank оснащен разъемом V8 и USB-док-станцией, имеет мощность около 10 Вт и пластиковый корпус с алюминиевой оболочкой. Для зарядки устройства предусмотрен порт micro USB.

Что касается функций безопасности, то он поставляется с защитой от перенапряжения, защитным футляром, двумя предохранительными цепями, защитой от перегрева, защитой от перегрузки и разрядки. Индикатор зарядки показывает количество оставшейся батареи. Банк поставляется с годовой гарантией.