Блок питания от Asus серии ROG Strix

На рынке электропитания компания ASUS, а точнее её игровой бренд ROG является игроком относительно новым, ярко отметившись выпуском в 2018 году высококлассной серии блоков питания Thor. Теперь же ASUS планирует занять место в новой, более доступной рыночной нише, представив миру свою будущую серию ROG Strix, состоящую из двух моделей источников питания с золотым рейтингом мощностью 750 Вт и 650 Вт.

Серия ROG Strix позиционируется производителем, как более доступный аналог блоков питания серии ROG Thor с сохранением компанией заявленной ранее планки надежности, что подтверждается предоставлением производителем десятилетней гарантии на устройства новой серии.

Как и в ROG Thor, в серии блоков питания ASUS Strix будут использоваться специальные радиаторы ASUS, которые обеспечивают отличное охлаждение устройства при их интересном и неординарном дизайне. С серией ROG Strix ASUS также планирует предложить своим пользователям дополнительный режим вентилятора 0дБ, что делает их блоки питания бесшумными при низких нагрузках. Будучи источником питания класса «80+ Gold», блоки питания серии ASUS Strix обеспечивают 90% эффективности при 50% нагрузке и 87+% эффективности при 20% и 100% нагрузке.

С выпуском новой серии источников питания ROG Strix ASUS предлагает возможность изменения дизайна внешнего вида устройства, предоставляя на выбор съемные магниты с логотипом в различных цветовых решениях.

ASUS планирует выпустить серию ROG Strix уже в ближайшие недели, но в настоящее время ASUS не раскрывает цены на новинки.