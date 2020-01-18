Блок питания от компании PNY на 10000 мАч

Благодаря новой технологии PNY Power Pack Power Delivery пользователь будет тратить меньше на зарядку устройств. Power Pack имеет мощность до 30 Вт этого достаточно для зарядки планшетов, ноутбуков, смартфонов и других устройств с питанием от порта USB.

Блок питания имеет несколько портов для зарядки, а если быть точным их три. Порт USB-C обеспечивает мощность до 18 Вт для быстрой зарядки, а порт USB-A обеспечивает мощность до 12 Вт. Емкость батареи 10050 мАч.

В комплект входит кабели USB-A — USB-C и USB-C — USB-C. Весит устройство 209 грамм. Один порт USB-C Power Delivery 3.0 18 Вт и два порта USB-A.

Благодаря технологии Power Delivery 3.0 iPhone заряжает на 50% за 30 минут. Устройство имеет широкую совместимость с большинством устройств с разъемами USB-C и USB-A на базе Android и Apple. Стоимость блока питания составляет 45 евро.