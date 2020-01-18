Блок питания от компании PNY на 10000 мАч

2020-01-18, Автор - Ramil; Продукт - Power Delivery 10000; [116]
Благодаря новой технологии PNY Power Pack Power Delivery пользователь будет тратить меньше на зарядку устройств. Power Pack имеет мощность до 30 Вт этого достаточно для зарядки планшетов, ноутбуков, смартфонов и других устройств с питанием от порта USB.

Блок питания имеет несколько портов для зарядки, а если быть точным их три. Порт USB-C обеспечивает мощность до 18 Вт для быстрой зарядки, а порт USB-A обеспечивает мощность до 12 Вт. Емкость батареи 10050 мАч.

В комплект входит кабели USB-A — USB-C и USB-C — USB-C. Весит устройство 209 грамм. Один порт USB-C Power Delivery 3.0 18 Вт и два порта USB-A.

Благодаря технологии Power Delivery 3.0 iPhone заряжает на 50% за 30 минут. Устройство имеет широкую совместимость с большинством устройств с разъемами USB-C и USB-A на базе Android и Apple. Стоимость блока питания составляет 45 евро.

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