Блоки питания Aerocool Kcas Plus Gold получили RGB-подсветку

Компания Aerocool представила блоки питания Kcas Plus Gold мощностью 550, 650, 750 и 850 Вт, которые ориентированы на работу в игровых системах. Новинки характеризуются сертификацией 80 Plus Gold, заявленной эффективностью 92 %, японскими конденсаторами с температурным режимом 105 градусов Цельсия, 120-мм вентилятором со скоростью вращения от 800 до 1800 оборотов в минуту, низким уровнем шума во время простоя или при небольшой нагрузке и адресуемой ARGB-подсветкой с палитрой из 16,8 млн цветовых оттенков, которую можно настроить через совместимую системную плату. Цена и дата начала продаж блоков питания будут объявлены позже.