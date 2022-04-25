Блоки питания MSI MEG Ai1300 и Ai100P PCIe 5 полностью совместимы с PCIe Gen 5.0

Блоки питания компании MSI не только полностью совместимы с новым стандартом PCIe Gen 5.0, но и основаны на совершенно новом стандарте ATX 3.0.

MEG Ai1300P PCIe5 и MEG Ai1000P PCIe5 оснащены сертификацией 80 PLUS Platinum.

MSI MEG Ai1300P предлагает мощность 1300 Вт, а MEG Ai1000P — 1000 Вт. MEG Ai1300P обеспечивает постоянную мощность 1300 Вт по шине +12 В при токе 108,33 А. Его напряжение составляет 200–240 В (50–60 Гц). Самое интересное в обоих этих блоках питания — это GI (Gaming Intelligence). Новый GI основан на MPU, интеллектуальном процессоре, который контролирует весь процесс блока питания с помощью искусственного интеллекта.

MSI комплектует блоки питания MEG Ai1300P и Ai1000P PCIe5 кабелем с 16-контактным разъемом на 16-контактный (до 600 Вт) и отдельным переходником с 16-контактного на 2x 8-контактных разъема. Первый рассчитан на мощность 600 Вт для видеокарты, а второй — до 300 Вт для видеокарты.
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