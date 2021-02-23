Блоки питания be quiet! Dark Power 12 оснащены бескаркасным вентилятором

be quiet! анонсирует серию high-end блоков питания Dark Power 12. Серия представлена тремя моделями мощностью 750, 850 и 1000 Ватт. Блоки питания обеспечивают идеальный баланс между эффективностью, производительностью и тихой работы.

В be quiet! Dark Power 12 реализована улучшенная топология «Активный выпрямитель + полномостовой резонансный преобразователь + синхронный выпрямитель + раздельное формирование напряжений» и отказ от проводных соединений плат в низковольтной части, все это гарантирует стабильный сигнала и энергоэффективность.

Модели прошли сертификацию на соответствие стандарту 80 PLUS Titanium. В блоках питания Dark Power 12 используются качественные и надежные компоненты, такие как японские конденсаторы с температурным режимом 105°C. Новинки могут работать в режиме 24/7.

Блоки питания оснащены запатентованным бескаркасным вентилятором Silent Wings. Он размещен на специальном креплении за сетчатой панелью с воронкообразным отверстием воздухозаборника, благодаря чему достигается оптимальный приток воздуха. Вентилятор работает очень тихо и имеет низкую стартовую скорость вращения.

Все блоки питания обеспечивают защиту компонентов от перегрузки по току, повышенного и пониженного напряжения, коротких замыканий, перегрева, перегрузок и скачков напряжения на входе.

Полностью модульная конструкция позволит использовать только необходимые кабели. Серия be quiet! Dark Power 12 предлагает богатую комплектацию кабелей, все они поставляться в оплетке. На блоки питания распространяется 10-летняя гарантия.

Блоки питания be quiet! Dark Power 12 поступят в продажу в ближайшее время.

Комментарии и отзывы be quiet! Dark Power 12
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